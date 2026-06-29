Le titre Super Micro Computer recule après l'annonce d'une perquisition dans les locaux de l'entreprise à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O recule de 7,3 % à 28,38 dollars en début d'après-midi ** Les bureaux de SMCI à Taïwan ont fait l'objet d'une perquisition par les autorités gouvernementales , dans le cadre d'une enquête élargie sur la contrebande présumée de puces Nvidia NVDA.O vers la Chine via les serveurs de l'entreprise, rapporte Bloomberg News

** Les enquêteurs locaux ont perquisitionné les domiciles de six personnes et les locaux de trois sociétés affiliées, selon le rapport

** Super Micro n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année