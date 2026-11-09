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Le titre SmartStop Self Storage REIT recule après le lancement de son émission d'actions
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 22:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de SmartStop Self Storage REIT

SMA.N a reculé de 4,3 % à 38 dollars lors des négociations après la clôture, à la suite de l'annonce d'une émission d'actions

** SMA, société basée à Ladera Ranch, en Californie, lance une émission de 7 millions d'actions

** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme avec des filiales de JP Morgan et de Wells Fargo

** SMA indique qu’une fois les contrats conclus, ce qui devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2028, elle a l’intention d’utiliser le produit net pour financer son investissement dans un fonds de coentreprise canadien et des acquisitions en cours, ainsi que pour rembourser une ligne de crédit et un prêt à terme canadien, entre autres

** JP Morgan, Wells Fargo, KeyBanc, BMO et Truist Secs sont les co-chefs de file de l'opération

** L’action SMA a clôturé lundi en hausse de 2 % à un niveau record de 39,69 dollars, soit une progression de 21 % au cours du dernier mois

** La société, qui est entrée en bourse en avril 2025 après une introduction en bourse de 810 millions de dollars au prix de 30 dollars, compte environ 55,37 millions d’actions en circulation

** La note moyenne attribuée par 11 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 37 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 22:34:55.

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