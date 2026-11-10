Le titre SmartStop Self Storage REIT recule après avoir atteint un niveau record, suite à une offre publique de vente de près de 302 millions de dollars

** Les actions de SmartStop Self Storage REIT SMA.N ont reculé de 5 % à 37,70 dollars avant l'ouverture mardi, après la fixation du prix d'une émission complémentaire dans la nuit

** Lundi en fin de journée, SMA a annoncé la vente de 8,15 millions d'actions à 37 dollars, pour un montant d'environ 301,6 millions de dollars, avec une composante de vente à terme

** Le volume de l’offre a été porté de 7 millions d’actions et le prix fixé avec une décote de 6,8 % par rapport au dernier cours de clôture; lundi, le titre a progressé de 2 % à 39,69 dollars, son plus haut niveau de clôture depuis son introduction en bourse en 2025

** La société a conclu des contrats de vente à terme avec des filiales de JP Morgan et de Wells Fargo

** SMA a indiqué qu’à la date de règlement des contrats, prévue au plus tard le 30 septembre 2028, elle avait l’intention d’utiliser le produit net pour financer son investissement dans un fonds de coentreprise canadien et des acquisitions en cours, ainsi que pour rembourser une ligne de crédit et un prêt à terme canadien, entre autres

** La société basée à Ladera Ranch, en Californie, qui est entrée en bourse en avril 2025 à l'issue d'une introduction en bourse de 810 millions de dollars au prix de 30 dollars par action, compte environ 55,37 millions d'actions en circulation

** JP Morgan, Wells Fargo, KeyBanc, BMO et Truist Secs sont les co-chefs de file de cette dernière offre

** Jusqu’à lundi, l’action SMA a progressé de 21 % au cours du dernier mois

** La recommandation moyenne de 11 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian est de 37 dollars, selon les données de LSEG