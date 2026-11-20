Le titre Ross Stores recule après avoir confirmé ses prévisions pour le trimestre des fêtes, laissant entrevoir un ralentissement de la croissance

** L'action du distributeur à bas prix Ross Stores ROST.O recule de 5,3% à 208,2 dollars en pré-ouverture

** Le titre est en passe d'atteindre son plus bas niveau depuis près de quatre mois, si la tendance actuelle se confirme

** La société maintient ses prévisions de croissance des ventes pour le trimestre des fêtes, ce qui laisse entrevoir un ralentissement de la dynamique

** La société table sur une croissance des ventes comparables de 4% à 5% au quatrième trimestre, contre 8% au troisième trimestre et 9% au cours du trimestre des fêtes de fin d’année de l’année précédente, dans un contexte de baisse des dépenses discrétionnaires et de concurrence intense

** La société abaisse ses prévisions de BPA pour le quatrième trimestre de 1 cent à chaque extrémité, les ramenant à une fourchette de 2,16 $ à 2,25 $

** La société affiche un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars au troisième trimestre, conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Sur 22 courtiers, 16 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et six « conserver »; le cours-cible médian s’établit à 276 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 22,1% depuis le début de l'année