** L'action du distributeur à bas prix Ross Stores ROST.O recule de 5,3% à 208,2 dollars en pré-ouverture
** Le titre est en passe d'atteindre son plus bas niveau depuis près de quatre mois, si la tendance actuelle se confirme
** La société maintient ses prévisions de croissance des ventes pour le trimestre des fêtes, ce qui laisse entrevoir un ralentissement de la dynamique
** La société table sur une croissance des ventes comparables de 4% à 5% au quatrième trimestre, contre 8% au troisième trimestre et 9% au cours du trimestre des fêtes de fin d’année de l’année précédente, dans un contexte de baisse des dépenses discrétionnaires et de concurrence intense
** La société abaisse ses prévisions de BPA pour le quatrième trimestre de 1 cent à chaque extrémité, les ramenant à une fourchette de 2,16 $ à 2,25 $
** La société affiche un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars au troisième trimestre, conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG
** Sur 22 courtiers, 16 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et six « conserver »; le cours-cible médian s’établit à 276 dollars – données LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 22,1% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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