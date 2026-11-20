** L'action de Revolution Medicines RVMD.O progresse de 3,4% à 164,98 dollars avant l'ouverture du marché
** RVMD a déclaré jeudi que son traitement Rasonque, approuvé par la FDA et utilisé en association avec une chimiothérapie standard, avait réduit la taille des tumeurs et freiné la progression de la maladie dans le cadre d’une étude de phase précoce à intermédiaire menée auprès de patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique
** L’étude a recruté 61 patients ayant reçu du Rasonque, également connu sous le nom de daraxonrasib, en association avec la gemcitabine et le nab-paclitaxel
** Après un suivi médian de 18,3 mois, 60,7% des patients ont vu leurs tumeurs régresser, dont 8,2% chez lesquels les tumeurs n’étaient plus détectables
** Les patients ont survécu en moyenne 12,8 mois avant que leur maladie ne s'aggrave ou qu'ils ne décèdent. La société a estimé que 76,6% des patients étaient encore en vie un an après le début du traitement
** Un médicament anticancéreux concurrent développé par Erasca ERAS.O a entraîné une réduction des tumeurs chez de nombreux patients atteints de cancers avancés du pancréas et du poumon lors d’un essai clinique de phase précoce, selon ERAS
** À la clôture d’hier, le cours de l’action RVMD avait doublé depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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