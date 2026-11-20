Le titre Revolution Medicines progresse après la publication de nouveaux résultats d'essais cliniques sur le cancer du pancréas, qui montrent un bénéfice durable

** L'action de Revolution Medicines RVMD.O progresse de 3,4% à 164,98 dollars avant l'ouverture du marché

** RVMD a déclaré jeudi que son traitement Rasonque, approuvé par la FDA et utilisé en association avec une chimiothérapie standard, avait réduit la taille des tumeurs et freiné la progression de la maladie dans le cadre d’une étude de phase précoce à intermédiaire menée auprès de patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique

** L’étude a recruté 61 patients ayant reçu du Rasonque, également connu sous le nom de daraxonrasib, en association avec la gemcitabine et le nab-paclitaxel

** Après un suivi médian de 18,3 mois, 60,7% des patients ont vu leurs tumeurs régresser, dont 8,2% chez lesquels les tumeurs n’étaient plus détectables

** Les patients ont survécu en moyenne 12,8 mois avant que leur maladie ne s'aggrave ou qu'ils ne décèdent. La société a estimé que 76,6% des patients étaient encore en vie un an après le début du traitement

** Un médicament anticancéreux concurrent développé par Erasca ERAS.O a entraîné une réduction des tumeurs chez de nombreux patients atteints de cancers avancés du pancréas et du poumon lors d’un essai clinique de phase précoce, selon ERAS

** À la clôture d’hier, le cours de l’action RVMD avait doublé depuis le début de l’année