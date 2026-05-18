Le titre Regeneron chute après l'échec d'un traitement contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique de phase avancée

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Lundi, avant l'ouverture de la bourse, l'action de Regeneron REGN.O a chuté de 11,8 % après que le traitement expérimental de la société n'ait pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints d'un mélanome avancé, un type de cancer de la peau.

L'association fianlimab-cemiplimab mise au point par le laboratoire pharmaceutique n'a pas atteint une signification statistique en termes d'amélioration de la survie sans progression ( PFS ), un indicateur mesurant la durée pendant laquelle les patients vivent sans aggravation de leur mélanome avancé.

Le mélanome avancé est une forme grave de cancer de la peau qui peut se propager rapidement à d'autres parties du corps, ce qui le rend plus difficile à traiter.

L'étude a évalué le fianlimab et le cemiplimab, médicament approuvé de Regeneron commercialisé sous le nom de marque Libtayo, en tant que traitement de première intention.

Le traitement combiné a montré une amélioration numérique de 5,1 mois de la PFS médiane par rapport au Keytruda d' MRK.N , produit par Merck, mais la différence n'a pas atteint le seuil de signification statistique.

« Ces résultats correspondent au pire scénario », a déclaré Cory Kasimov, analyste chez Evercore, ajoutant que si l'impact fondamental est relativement limité à ce stade, le sentiment des investisseurs risque de s'affaiblir davantage.