Le titre PepGen s'envole alors que la société cherche à lever des fonds après la publication de données sur un médicament contre une maladie musculaire

** L'action PepGen PEPG.O a progressé de 20,8 % à 5,57 $ et figure parmi les plus fortes hausses de l'indice Nasdaq Biotech .NBI ce mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds pour son médicament contre les maladies musculaires

** Le titre PEPG a bondi d’environ 93 % mardi pour clôturer à 4,61 dollars, son plus haut niveau depuis plus de sept mois, après la publication de résultats d’essais cliniques de phase intermédiaire supérieurs aux attentes pour son médicament expérimental contre la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)

** La société a indiqué que le médicament, le PGN-EDODM1, avait permis une correction de 46,5 % des dysfonctionnements des cellules musculaires à la dose de 10 mg/kg

** Après la clôture mardi, PEPG a lancé une offre publique de vente de 125 millions de dollars destinée à financer le développement clinique du PGN-EDODM1, ainsi qu’à constituer un fonds de roulement et à d’autres fins générales

** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file de l'opération

** PEPG, dont le siège se trouve à Boston, dans le Massachusetts, compte environ 69,26 millions d'actions en circulation

** Suite à cette annonce mercredi, le titre a perdu 14 % depuis le début de l'année

** Sur les 8 analystes couvrant le titre, 5 recommandent “d'acheter fortement”, 2 “d'acheter” et 1 “de conserver”; l'objectif de cours médian est de 11 dollars, selon les données de LSEG