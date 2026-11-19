** L'action de NANO Nuclear Energy NNE.O affiche une hausse de 2,32% à 10,59 dollars en pré-ouverture
** La société signe un protocole d’accord avec Surbana Jurong Infrastructure, une filiale du groupe singapourien SJ Group 306040.KQ , afin d’évaluer les applications potentielles de ses technologies nucléaires de pointe en Asie du Sud-Est
** Cette collaboration initiale portera principalement sur l’échange de connaissances, le renforcement des capacités et l’évaluation du microréacteur KRONOS MMR, produit phare de NANO Nuclear, destiné aux secteurs à forte consommation d’énergie, tels que les centres de données et les installations industrielles
** Le KRONOS MMR est un réacteur à haute température refroidi au gaz d’une puissance de 15 mégawatts, actuellement examiné par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) dans le cadre d’un projet de démonstration à l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign
** Ce partenariat établit un cadre progressif et non contraignant et n’engage aucune des deux parties à un projet spécifique ni à un investissement en capital, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires régionales
** À la clôture d'hier, l'action NNE affichait une baisse de 56,89% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer