Le titre NANO Nuclear en hausse après la signature d'un protocole d'accord avec le groupe singapourien SJ Group

** L'action de NANO Nuclear Energy NNE.O affiche une hausse de 2,32% à 10,59 dollars en pré-ouverture

** La société signe un protocole d’accord avec Surbana Jurong Infrastructure, une filiale du groupe singapourien SJ Group 306040.KQ , afin d’évaluer les applications potentielles de ses technologies nucléaires de pointe en Asie du Sud-Est

** Cette collaboration initiale portera principalement sur l’échange de connaissances, le renforcement des capacités et l’évaluation du microréacteur KRONOS MMR, produit phare de NANO Nuclear, destiné aux secteurs à forte consommation d’énergie, tels que les centres de données et les installations industrielles

** Le KRONOS MMR est un réacteur à haute température refroidi au gaz d’une puissance de 15 mégawatts, actuellement examiné par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) dans le cadre d’un projet de démonstration à l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign

** Ce partenariat établit un cadre progressif et non contraignant et n’engage aucune des deux parties à un projet spécifique ni à un investissement en capital, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires régionales

** À la clôture d'hier, l'action NNE affichait une baisse de 56,89% depuis le début de l'année