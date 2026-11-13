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Le titre Modine bondit après l'annonce de négociations en vue d'un rachat par Samsung
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 12:56

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** Les actions de Modine Manufacturing MOD.N s'envolent de 30% à 138 dollars avant l'ouverture du marché

** Samsung Electronics 005930.KS serait en pourparlers pour acquérir la société spécialisée dans le refroidissement des centres de données, a rapporté jeudi Bloomberg News

** Les deux entreprises discutent d'un accord potentiel qui pourrait aboutir dans les semaines à venir - Bloomberg News

** Capitalisation boursière de Modine à la dernière clôture: 5,64 milliards de dollars – données LSEG

** Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information ni joindre Samsung ou Modine pour obtenir leurs commentaires

** Aucune décision définitive n’a été prise; les négociations pourraient encore échouer, et un autre repreneur pourrait se présenter – Bloomberg News

** À la dernière clôture, l'action MOD affichait une baisse de 13% depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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