Le titre Modine bondit après l'annonce de négociations en vue d'un rachat par Samsung

** Les actions de Modine Manufacturing MOD.N s'envolent de 30% à 138 dollars avant l'ouverture du marché

** Samsung Electronics 005930.KS serait en pourparlers pour acquérir la société spécialisée dans le refroidissement des centres de données, a rapporté jeudi Bloomberg News

** Les deux entreprises discutent d'un accord potentiel qui pourrait aboutir dans les semaines à venir - Bloomberg News

** Capitalisation boursière de Modine à la dernière clôture: 5,64 milliards de dollars – données LSEG

** Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information ni joindre Samsung ou Modine pour obtenir leurs commentaires

** Aucune décision définitive n’a été prise; les négociations pourraient encore échouer, et un autre repreneur pourrait se présenter – Bloomberg News

** À la dernière clôture, l'action MOD affichait une baisse de 13% depuis le début de l'année