** L'action du distributeur de produits de bricolage Lowe's LOW.N recule de 3% à 217,23 dollars en pré-ouverture
** La société réaffirme ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel à 12,25 dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 12,28 dollars
** LOW précise que ces prévisions tiennent compte des tendances actuelles de la demande et des pressions sur les coûts dans l'ensemble de l'activité
** La société abaisse également sa prévision de marge d'exploitation ajustée annuelle à environ 11,5%, contre une prévision antérieure de 11,6%
** Toutefois, LOW relève ses prévisions de chiffre d'affaires comparable annuel , qui devrait progresser de 0,5%, contre un objectif antérieur de stabilité
** Home Depot a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel comparable, en raison de la faiblesse persistante des dépenses discrétionnaires des consommateurs
** LOW annonce un chiffre d’affaires net de 22,76 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 22,46 milliards de dollars
** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de LOW a augmenté de 1,3% pour s’établir à 3,10 dollars
** À la clôture d'hier, l'action LOW affichait une baisse d'environ 9% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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