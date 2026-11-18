Le titre Lowe's recule alors que la société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations

** L'action du distributeur de produits de bricolage Lowe's LOW.N recule de 3% à 217,23 dollars en pré-ouverture

** La société réaffirme ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel à 12,25 dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 12,28 dollars

** LOW précise que ces prévisions tiennent compte des tendances actuelles de la demande et des pressions sur les coûts dans l'ensemble de l'activité

** La société abaisse également sa prévision de marge d'exploitation ajustée annuelle à environ 11,5%, contre une prévision antérieure de 11,6%

** Toutefois, LOW relève ses prévisions de chiffre d'affaires comparable annuel , qui devrait progresser de 0,5%, contre un objectif antérieur de stabilité

** Home Depot a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel comparable, en raison de la faiblesse persistante des dépenses discrétionnaires des consommateurs

** LOW annonce un chiffre d’affaires net de 22,76 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 22,46 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de LOW a augmenté de 1,3% pour s’établir à 3,10 dollars

** À la clôture d'hier, l'action LOW affichait une baisse d'environ 9% depuis le début de l'année