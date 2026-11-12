Le titre Keurig Dr Pepper recule après le lancement d'une offre publique de vente de 2 milliards de dollars

** L'action Keurig Dr Pepper KDP.O a reculé de 5,4 % à 36,20 dollars en pré-ouverture jeudi, alors que la société cherche à lever des fonds
** Le titre KDP pourrait mettre fin à une série de trois séances consécutives de hausse si les pertes se confirment
** KDP lance une offre publique de vente d'actions d'un montant de 2 milliards de dollars
** La société indique qu’elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser 2 milliards de dollars de dette avant la scission prévue en deux sociétés cotées en bourse, Beverage Co. et Global Coffee Co., qui devrait avoir lieu début 2027
** Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l’opération
** La semaine dernière, KDP avait signalé un ralentissement de la croissance des bénéfices du secteur du café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison d’une prudence des consommateurs et d’une concurrence accrue de la part d’acteurs privés
** À la clôture de mercredi, l’action affichait une hausse d’environ 37 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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