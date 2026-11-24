Le titre JetBlue progresse après que BMO a relevé sa note à « surperformance »

** L'action JetBlue Airways JBLU.O progresse d'environ 1,5 % à 3,7 dollars en pré-ouverture, après que BMO a relevé la note de JBLU de « market perform » à « outperform ».

** La société de courtage explique que cette révision à la hausse repose sur « une plus grande conviction quant au plan de financement destiné à soutenir la maturation continue des initiatives de croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration du bénéfice »

** Il considère que les gains de parts de marché à Fort Lauderdale et le futur produit de première classe sur les vols intérieurs, "BlueFirst" , constituent les principaux moteurs de la croissance future du bénéfice et de la rentabilité

** Elle relève son objectif de cours de 3,75 $ à 5,5 $, soit un potentiel de hausse de 51,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Ajoute que les recettes issues du financement d’avions et du partenariat avec les cartes de crédit pourraient répondre aux besoins de liquidités, apaisant ainsi une préoccupation majeure des investisseurs

** Sur 17 courtiers, 2 attribuent à JBLU la recommandation "acheter", 10 "conserver" et 5 "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 4 $ — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de près de 21 % depuis le début de l’année