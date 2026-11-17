Le titre J.B. Hunt recule après que ses dirigeants ont fait état d'une baisse des volumes et d'incertitudes concernant les marges lors d'une conférence destinée aux investisseurs

** Les actions de J.B. Hunt Transport Services ( JBHT.O ) ont chuté de 3,3% à 224,44 dollars lors des échanges matinaux

** Spencer Frazier , directeur des ventes et du marketing de l'entreprise de transport routier, a mis en garde contre un impact sur le volume d'activité de sa plus grande division, le transport intermodal, en raison d'une tempête qui a emporté certaines voies ferrées dans le sud du Colorado et le nord-est du Nouveau-Mexique entre fin octobre et début novembre

** Interrogé lors de la Stephens Investment Conference à Nashville, le directeur financier Brad Delco a également déclaré qu’il serait difficile de prédire si les marges s’amélioreraient en 2027 au sein de la deuxième plus grande division de l’entreprise, celle des services contractuels dédiés

** JBHT bénéficie en moyenne d’une recommandation « acheter » de la part des analystes, selon les données compilées par LSEG

** L'action affiche une hausse d'environ 16% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance