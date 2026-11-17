** Les actions de J.B. Hunt Transport Services ( JBHT.O ) ont chuté de 3,3% à 224,44 dollars lors des échanges matinaux
** Spencer Frazier , directeur des ventes et du marketing de l'entreprise de transport routier, a mis en garde contre un impact sur le volume d'activité de sa plus grande division, le transport intermodal, en raison d'une tempête qui a emporté certaines voies ferrées dans le sud du Colorado et le nord-est du Nouveau-Mexique entre fin octobre et début novembre
** Interrogé lors de la Stephens Investment Conference à Nashville, le directeur financier Brad Delco a également déclaré qu’il serait difficile de prédire si les marges s’amélioreraient en 2027 au sein de la deuxième plus grande division de l’entreprise, celle des services contractuels dédiés
** JBHT bénéficie en moyenne d’une recommandation « acheter » de la part des analystes, selon les données compilées par LSEG
** L'action affiche une hausse d'environ 16% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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