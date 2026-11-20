Le titre Intuit en baisse après que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et accepté de céder une de ses divisions

** Les actions d'Intuit INTU.O , l'éditeur de TurboTax, reculent de 9 % à 282 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, les ramenant de 9 %-10 % à 8 %-9 %

** INTU a accepté de céder la plateforme de marketing par e-mail Mailchimp à la société technologique italienne Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant

** Elle prévoit d’utiliser le produit de la vente pour racheter des actions et se concentrer davantage sur les produits basés sur l’IA

** L'opération comprend 3,31 milliards de dollars en espèces et 368 millions de dollars en actions; sa finalisation est prévue début 2027

** INTU justifie la révision à la baisse de ses prévisions par les performances inférieures aux attentes de la plateforme de gestion financière personnelle Credit Karma

** Affiche pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de 4,35 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,91 dollars, tous deux supérieurs aux estimations des analystes – données compilées par LSEG

** Sur 34 courtiers, 18 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 14 "conserver" et deux "vendre"; le cours cible médian est de 385 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 53,2 % depuis le début de l'année