** Les actions d'Intuit INTU.O , l'éditeur de TurboTax, reculent de 9 % à 282 dollars en pré-ouverture
** La société revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, les ramenant de 9 %-10 % à 8 %-9 %
** INTU a accepté de céder la plateforme de marketing par e-mail Mailchimp à la société technologique italienne Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant
** Elle prévoit d’utiliser le produit de la vente pour racheter des actions et se concentrer davantage sur les produits basés sur l’IA
** L'opération comprend 3,31 milliards de dollars en espèces et 368 millions de dollars en actions; sa finalisation est prévue début 2027
** INTU justifie la révision à la baisse de ses prévisions par les performances inférieures aux attentes de la plateforme de gestion financière personnelle Credit Karma
** Affiche pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de 4,35 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,91 dollars, tous deux supérieurs aux estimations des analystes – données compilées par LSEG
** Sur 34 courtiers, 18 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 14 "conserver" et deux "vendre"; le cours cible médian est de 385 dollars – données LSEG
** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 53,2 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer