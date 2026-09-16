Le titre Intel progresse après l'annonce selon laquelle SK Hynix serait en pourparlers avec l'entreprise en vue de fabriquer des puces mémoire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Le titre Intel INTC.O progresse de 5,2 % à 102,15 dollars en pré-ouverture, à la suite d'un article de Reuters indiquant que SK Hynix 000660.KS SKHY.O serait en pourparlers avec la société en vue d'un accord portant sur la fabrication de puces mémoire aux États-Unis.

** SKHY progresse de 3 % à 180,13 dollars

** Selon un scénario, SK Hynix pourrait louer une partie de l’usine qu’INTC prévoit de construire dans l’Ohio, tandis qu’un autre scénario pourrait déboucher sur une coentreprise avec Intel et des entreprises du cloud, ont indiqué des sources à Reuters

** Un obstacle potentiel à tout accord serait l’opposition éventuelle du gouvernement sud-coréen, les technologies de mémoire de pointe étant considérées comme sensibles, ont précisé ces sources

** L'action Intel se négocie actuellement à 49 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 36, ce qui suggère qu'elle pourrait être surévaluée, selon les données de LSEG

** Le titre a enregistré une hausse d’environ 163,3 % depuis le début de l’année, dépassant largement la progression de 11,8 % du Nasdaq .IXIC