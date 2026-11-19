** Le cours de l'action Insmed INSM.O a bondi de 17 % pour atteindre 140,25 dollars après que Bloomberg a rapporté que le laboratoire pharmaceutique américain pourrait faire l'objet d'une OPA de la part de Sanofi, le plus grand groupe pharmaceutique français SASY.PA
** INSM est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis août, ainsi que son plus haut niveau de clôture depuis avril
** Sanofi envisagerait de racheter INSM, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier
** 25 analystes couvrent INSM; leur recommandation moyenne est "Acheter" et leur objectif de cours médian s'établit à 195 dollars, selon les données de LSEG
** Depuis le début de l'année, INSM affiche une baisse de 19,7 %, contre une hausse de 15,2 % pour l'indice de la santé du S&P 500 .SPXHC(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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