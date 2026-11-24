** Le titre du laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O progresse de 14,3 % à 170,3 dollars en pré-ouverture
** Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA annonce son intention d'acquérir le laboratoire pharmaceutique américain, pour 41 milliards de dollars en numéraire
** L'offre de SASY, à 175 dollars par action INSM, représente une prime d'environ 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture d'INSM
** Belen Garijo, directrice générale de SASY, estime que le portefeuille d’INSM pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé à son pic d’ici la fin de la prochaine décennie
** La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027 et permettre de réaliser des économies annuelles supérieures à 500 millions de dollars
** Sur 25 courtiers, 24 attribuent à l'action INSM la recommandation “acheter” ou supérieure, et un seul “conserver”; le cours cible médian est de 195 dollars - LSEG
** À la dernière clôture, l'action INSM affichait une baisse de 14,3 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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