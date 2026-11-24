Le titre Insmed s'envole après l'annonce de l'offre publique d'achat de Sanofi, d'un montant de 41 milliards de dollars

** Le titre du laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O progresse de 14,3 % à 170,3 dollars en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA annonce son intention d'acquérir le laboratoire pharmaceutique américain, pour 41 milliards de dollars en numéraire

** L'offre de SASY, à 175 dollars par action INSM, représente une prime d'environ 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture d'INSM

** Belen Garijo, directrice générale de SASY, estime que le portefeuille d’INSM pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé à son pic d’ici la fin de la prochaine décennie

** La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027 et permettre de réaliser des économies annuelles supérieures à 500 millions de dollars

** Sur 25 courtiers, 24 attribuent à l'action INSM la recommandation “acheter” ou supérieure, et un seul “conserver”; le cours cible médian est de 195 dollars - LSEG

** À la dernière clôture, l'action INSM affichait une baisse de 14,3 % depuis le début de l'année