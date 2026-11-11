Le titre IDP bondit en Australie alors que le conseil d'administration examine l'offre de rachat révisée de Blackstone, d'un montant de 571 millions de dollars

L'action de la société australienne IDP Education IEL.AX était en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis août 2025 après que la société a annoncé qu'elle étudiait une offre de rachat révisée de Blackstone BX.N , qui l'évaluait à environ 833,7 millions de dollars australiens (soit 571,17 millions de dollars américains).

L'action a bondi de 28,5 % à 2,84 dollars australiens, sa plus forte hausse intrajournalière depuis août 2025 et son plus haut niveau depuis la mi-mai

Blackstone a relevé son offre de 20 % lors de sa troisième tentative de rachat du copropriétaire du test d’anglais IELTS

Les actionnaires d’IDP Education recevraient 3 dollars australiens par action dans le cadre de la proposition révisée, ce qui représente une prime d’environ 36 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

Début septembre , les fonds gérés par Blackstone avaient proposé 2,50 dollars australiens par action en numéraire pour IDP, après une première offre à 2,30 dollars australiens par action, toutes deux rejetées

IDP a indiqué que son conseil d’administration allait examiner cette dernière offre, mais qu’il n’avait pas encore pris de décision

Cette offre révisée fait suite à une forte baisse du cours de l’action IDP, dans un contexte de ralentissement de la demande des étudiants internationaux

Le durcissement des politiques d’immigration et d’octroi de visas étudiants sur les principaux marchés de destination a pesé sur les flux d’étudiants internationaux, ce qui a conduit IDP à supprimer des emplois , à réduire son réseau de centres d’examen IELTS et à prévoir une baisse de son EBIT ajusté pour l’exercice 2027