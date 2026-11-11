Le titre IDP bondit en Australie alors que le conseil d'administration examine l'offre de rachat révisée de Blackstone, d'un montant de 571 millions de dollars

L'action de la société australienne IDP Education IEL.AX était en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis août 2025 après que la société a annoncé qu'elle étudiait une offre de rachat révisée de Blackstone BX.N , qui l'évaluait à environ 833,7 millions de dollars australiens (soit 571,17 millions de dollars américains).
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L'action a bondi de 28,5 % à 2,84 dollars australiens, sa plus forte hausse intrajournalière depuis août 2025 et son plus haut niveau depuis la mi-mai
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Blackstone a relevé son offre de 20 % lors de sa troisième tentative de rachat du copropriétaire du test d’anglais IELTS
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Les actionnaires d’IDP Education recevraient 3 dollars australiens par action dans le cadre de la proposition révisée, ce qui représente une prime d’environ 36 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
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Début septembre , les fonds gérés par Blackstone avaient proposé 2,50 dollars australiens par action en numéraire pour IDP, après une première offre à 2,30 dollars australiens par action, toutes deux rejetées
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IDP a indiqué que son conseil d’administration allait examiner cette dernière offre, mais qu’il n’avait pas encore pris de décision
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Cette offre révisée fait suite à une forte baisse du cours de l’action IDP, dans un contexte de ralentissement de la demande des étudiants internationaux
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Le durcissement des politiques d’immigration et d’octroi de visas étudiants sur les principaux marchés de destination a pesé sur les flux d’étudiants internationaux, ce qui a conduit IDP à supprimer des emplois , à réduire son réseau de centres d’examen IELTS et à prévoir une baisse de son EBIT ajusté pour l’exercice 2027
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Le titre a perdu près de 52 % de sa valeur depuis le début de l'année
(1 dollar américain = 1,4596 dollar australien)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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