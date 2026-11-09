Le titre « Hims & Hers Health » recule après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

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9 novembre - ** L'action de la plateforme de santé et de bien-être Hims & Hers Health HIMS.N a reculé de 2,3 % à 22,46 dollars lors des négociations après clôture

** La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , les situant désormais en dessous des estimations de Wall Street, en raison d’une contraction des marges brutes liée à son expansion sur le marché des médicaments de perte de poids de marque et à l’international

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 3,13 et 3,15 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 3,1 à 3,3 milliards de dollars

** Les analystes tablent sur 3,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** HIMS annonce un chiffre d’affaires de 890,4 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 892,9 millions de dollars

** À la clôture d'hier, HIMS affichait une baisse de 29,3 % depuis le début de l'année