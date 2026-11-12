Le titre Global Payments recule après que CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet de rachat

** Le titre de Global Payments ( GPN.N ), société spécialisée dans le traitement des paiements, a chuté de 12 % pour s'établir à 88,20 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet de rachat de GPN en raison de la complexité liée à la mise en place d’une opération de retrait de la cote de cette envergure, selon deux sources proches du dossier

** Il est possible que CD&R et GTCR reprennent les négociations avec Global Payments à une date ultérieure ou qu’un autre acquéreur de la société se présente, ont indiqué ces sources

** Un consortium de rachat avait étudié une offre potentielle d’ de GPN au cours des dernières semaines

** Sur 38 sociétés de courtage, 18 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 18 « conserver » et 2 « vendre »; le cours cible médian s’établit à 106 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action GPN affichait une hausse de 29,5 % depuis le début de l’année