Le titre Global Payments recule après que CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet de rachat

** Le titre de Global Payments ( GPN.N ), société spécialisée dans le traitement des paiements, a chuté de 12 % pour s'établir à 88,20 dollars lors des échanges de l'après-midi
** Les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet de rachat de GPN en raison de la complexité liée à la mise en place d’une opération de retrait de la cote de cette envergure, selon deux sources proches du dossier
** Il est possible que CD&R et GTCR reprennent les négociations avec Global Payments à une date ultérieure ou qu’un autre acquéreur de la société se présente, ont indiqué ces sources
** Un consortium de rachat avait étudié une offre potentielle d’ de GPN au cours des dernières semaines
** Sur 38 sociétés de courtage, 18 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 18 « conserver » et 2 « vendre »; le cours cible médian s’établit à 106 dollars, selon les données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, l’action GPN affichait une hausse de 29,5 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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