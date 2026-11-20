Le titre Global Payments progresse après l'annonce de l'intérêt de GTCR pour son rachat

** L'action de la société de traitement des paiements Global Payments GPN.N a progressé de 10% pour atteindre 91 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La société de capital-investissement GTCR étudie la possibilité d'un rachat de 50 milliards de dollars de ce prestataire de services de paiement, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Aucune décision définitive n’a encore été prise quant à la poursuite de cette acquisition, ajoute l’article

** Cette information intervient quelques jours après que les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet commun d’acquisition de la société, a rapporté Reuters

** Basée à Atlanta, Global Payments, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 22 milliards de dollars, est l'un des plus grands prestataires de services de paiement au monde

** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, GPN affiche une progression de 19,7% depuis le début de l'année