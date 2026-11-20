** L'action de la société de traitement des paiements Global Payments GPN.N a progressé de 10% pour atteindre 91 dollars lors des échanges de l'après-midi
** La société de capital-investissement GTCR étudie la possibilité d'un rachat de 50 milliards de dollars de ce prestataire de services de paiement, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier
** Aucune décision définitive n’a encore été prise quant à la poursuite de cette acquisition, ajoute l’article
** Cette information intervient quelques jours après que les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet commun d’acquisition de la société, a rapporté Reuters
** Basée à Atlanta, Global Payments, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 22 milliards de dollars, est l'un des plus grands prestataires de services de paiement au monde
** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, GPN affiche une progression de 19,7% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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