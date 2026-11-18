Le titre en hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

** Les actions de Target Corp TGT.N progressent d’environ 2 % à 163 dollars lors d’une séance d’avant-ouverture marquée par des fluctuations

** Le géant de la grande distribution relève ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, les portant à environ 6 % contre 5 % précédemment, grâce à une demande soutenue pendant les fêtes pour les jouets, les snacks, etc.

** Il table sur un BPA ajusté annuel compris entre 10,65 et 11,40 dollars, dont 2,14 dollars provenant des remboursements de droits de douane

** Le groupe annonce une croissance de 5,6 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant au troisième trimestre, contre une estimation de 3,5 %

** TGT a investi environ 5 milliards de dollars pour renouveler son assortiment de produits et indique que ses dépenses d’investissement devraient s’élever à 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2027

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 63 % depuis le début de l’année