** Les actions de Target Corp TGT.N progressent d’environ 2 % à 163 dollars lors d’une séance d’avant-ouverture marquée par des fluctuations
** Le géant de la grande distribution relève ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, les portant à environ 6 % contre 5 % précédemment, grâce à une demande soutenue pendant les fêtes pour les jouets, les snacks, etc.
** Il table sur un BPA ajusté annuel compris entre 10,65 et 11,40 dollars, dont 2,14 dollars provenant des remboursements de droits de douane
** Le groupe annonce une croissance de 5,6 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant au troisième trimestre, contre une estimation de 3,5 %
** TGT a investi environ 5 milliards de dollars pour renouveler son assortiment de produits et indique que ses dépenses d’investissement devraient s’élever à 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2027
** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 63 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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