Le titre du fournisseur de services cloud Akamai en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 2,2 milliards de dollars

** L'action de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a progressé de 2,1 % à 81,98 dollars mardi matin, après la conclusion d'une levée de fonds

** Lundi en fin de journée, AKAM a annoncé la fixation du prix de deux émissions privées: 1,1 milliard de dollars d’obligations convertibles à 1 % (échéance le 15 novembre 2028) et 1,1 milliard de dollars d’obligations convertibles à 1 % (échéance le 15 novembre 2031)

** Le prix de conversion des obligations convertibles à échéance 2028 s’élève à 112,41 dollars, ce qui représente une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, tandis que le prix de conversion des obligations convertibles à échéance 2031, fixé à 102,37 dollars, correspond à une prime de 27,5 %

** L'action AKAM a reculé de 3,4 % lundi après que la société a dévoilé les émissions destinées à rembourser à l'échéance une partie des 1,15 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0,375 % en circulation et arrivant à échéance en 2027, ainsi qu'à financer les dépenses d'investissement de son activité de services d'infrastructure cloud

** Elle prévoit également d’utiliser environ 250,3 millions de dollars du produit net pour couvrir le coût des opérations de couverture des obligations convertibles, afin d’atténuer la dilution potentielle

** Compte tenu de l’évolution de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 6 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 500 Tech .SPLRCT a progressé d’environ 13 % et le Nasdaq .IXIC a enregistré une hausse de 8 % en 2026

** La recommandation moyenne de 24 analystes est “acheter”; le cours cible médian s'établit à 122,50 dollars, selon les dernières données de LSEG