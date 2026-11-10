Le titre du fournisseur de services cloud Akamai en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 2,2 milliards de dollars

** L'action de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a progressé de 2,1 % à 81,98 dollars mardi matin, après la conclusion d'une levée de fonds
** Lundi en fin de journée, AKAM a annoncé la fixation du prix de deux émissions privées: 1,1 milliard de dollars d’obligations convertibles à 1 % (échéance le 15 novembre 2028) et 1,1 milliard de dollars d’obligations convertibles à 1 % (échéance le 15 novembre 2031)
** Le prix de conversion des obligations convertibles à échéance 2028 s’élève à 112,41 dollars, ce qui représente une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, tandis que le prix de conversion des obligations convertibles à échéance 2031, fixé à 102,37 dollars, correspond à une prime de 27,5 %
** L'action AKAM a reculé de 3,4 % lundi après que la société a dévoilé les émissions destinées à rembourser à l'échéance une partie des 1,15 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0,375 % en circulation et arrivant à échéance en 2027, ainsi qu'à financer les dépenses d'investissement de son activité de services d'infrastructure cloud
** Elle prévoit également d’utiliser environ 250,3 millions de dollars du produit net pour couvrir le coût des opérations de couverture des obligations convertibles, afin d’atténuer la dilution potentielle
** Compte tenu de l’évolution de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 6 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 500 Tech .SPLRCT a progressé d’environ 13 % et le Nasdaq .IXIC a enregistré une hausse de 8 % en 2026
** La recommandation moyenne de 24 analystes est “acheter”; le cours cible médian s'établit à 122,50 dollars, selon les dernières données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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