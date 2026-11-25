** Les actions du constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA sont en baisse après que les États-Unis ont proposé un nouveau droit de douane de 10 % sur les avions finis en provenance du Brésil
** Les actions d'Embraer ont perdu environ 5% à la mi-journée à São Paulo, faisant de la société la plus mauvaise performance de l'indice boursier de référence Bovespa .BVSP , qui affiche quant à lui une hausse d'environ 0,5%
** Embraer, troisième constructeur aéronautique mondial derrière Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , est un fournisseur majeur d’avions régionaux E175 destinés aux compagnies aériennes américaines et l’un des principaux constructeurs d’avions d’affaires
** Les analystes d’UBS BB soulignent qu’un précédent droit de douane américain de 10% , appliqué entre avril 2025 et février 2026, avait coûté 80 millions de dollars à Embraer
** "Les nouveaux contrats conclus avec les compagnies aériennes américaines prévoient le paiement des droits de douane sur l’E175, ce qui n’exclut pas des reports ou des annulations", précisent-ils
** Depuis le début de l'année, l'action Embraer affiche toujours une hausse de plus de 15%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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