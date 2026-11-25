Le titre du constructeur brésilien Embraer recule alors que les États-Unis proposent un nouveau droit de douane de 10 %

** Les actions du constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA sont en baisse après que les États-Unis ont proposé un nouveau droit de douane de 10 % sur les avions finis en provenance du Brésil

** Les actions d'Embraer ont perdu environ 5% à la mi-journée à São Paulo, faisant de la société la plus mauvaise performance de l'indice boursier de référence Bovespa .BVSP , qui affiche quant à lui une hausse d'environ 0,5%

** Embraer, troisième constructeur aéronautique mondial derrière Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , est un fournisseur majeur d’avions régionaux E175 destinés aux compagnies aériennes américaines et l’un des principaux constructeurs d’avions d’affaires

** Les analystes d’UBS BB soulignent qu’un précédent droit de douane américain de 10% , appliqué entre avril 2025 et février 2026, avait coûté 80 millions de dollars à Embraer

** "Les nouveaux contrats conclus avec les compagnies aériennes américaines prévoient le paiement des droits de douane sur l’E175, ce qui n’exclut pas des reports ou des annulations", précisent-ils

** Depuis le début de l'année, l'action Embraer affiche toujours une hausse de plus de 15%