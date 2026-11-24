Le titre Dollar Tree progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel

** Le cours de l'action Dollar Tree DLTR.O bondit de 11,48% pour atteindre 155,07 dollars, son plus haut niveau depuis 2023

** Le distributeur à bas prix relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant à 8,05 $ à 8 ,25 $ , contre une fourchette précédente de 7 ,70 $ à 8 ,05 $

** Il prévoit une forte demande pour les produits abordables, notamment les produits de première nécessité, à l’approche des fêtes de fin d’année

** Il relève ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice fiscal de 20 ,5 milliards à 20 ,7 milliards de dollars à 20,6 milliards à 20, 7 milliards de dollars

** Table désormais sur une croissance des ventes comparables de 3,5% à 4% pour l’exercice, contre une fourchette de 3% à 4% précédemment

** DLTR continue de "déployer son assortiment à prix multiples dans davantage de magasins, ce qui semble encourager une fréquentation accrue des clients – la question est de savoir dans quelle mesure cette tendance est durable, d’autant plus que l’entreprise devra renouveler ces initiatives liées aux magasins et aux produits dans les années à venir" – Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 13% depuis le début de l’année