** Le cours de l'action Dollar Tree DLTR.O bondit de 11,48% pour atteindre 155,07 dollars, son plus haut niveau depuis 2023
** Le distributeur à bas prix relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant à 8,05 $ à 8 ,25 $ , contre une fourchette précédente de 7 ,70 $ à 8 ,05 $
** Il prévoit une forte demande pour les produits abordables, notamment les produits de première nécessité, à l’approche des fêtes de fin d’année
** Il relève ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice fiscal de 20 ,5 milliards à 20 ,7 milliards de dollars à 20,6 milliards à 20, 7 milliards de dollars
** Table désormais sur une croissance des ventes comparables de 3,5% à 4% pour l’exercice, contre une fourchette de 3% à 4% précédemment
** DLTR continue de "déployer son assortiment à prix multiples dans davantage de magasins, ce qui semble encourager une fréquentation accrue des clients – la question est de savoir dans quelle mesure cette tendance est durable, d’autant plus que l’entreprise devra renouveler ces initiatives liées aux magasins et aux produits dans les années à venir" – Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 13% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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