** L'action Dollar Tree DLTR.O bondit de 11 % à 154,90 dollars avant l'ouverture du marché
** L'enseigne de discount relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant à 8,05-8,25 dollars contre 7,70-8,05 dollars précédemment
** Il prévoit une forte demande pour les produits abordables, notamment les produits de première nécessité, à l'approche des fêtes de fin d'année
** Il revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires net pour l’exercice fiscal, les portant à 20,6-20,7 milliards de dollars, contre 20,5-20,7 milliards de dollars précédemment
** Table désormais sur une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 3,5 % et 4,0 % pour l'exercice, contre une fourchette précédente de 3 % à 4 %
** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 13 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer