Le titre Dollar Tree en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel

** L'action Dollar Tree DLTR.O bondit de 11 % à 154,90 dollars avant l'ouverture du marché

** L'enseigne de discount relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant à 8,05-8,25 dollars contre 7,70-8,05 dollars précédemment

** Il prévoit une forte demande pour les produits abordables, notamment les produits de première nécessité, à l'approche des fêtes de fin d'année

** Il revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires net pour l’exercice fiscal, les portant à 20,6-20,7 milliards de dollars, contre 20,5-20,7 milliards de dollars précédemment

** Table désormais sur une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 3,5 % et 4,0 % pour l'exercice, contre une fourchette précédente de 3 % à 4 %

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 13 % depuis le début de l'année