** L'action du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods DKS.N affiche une hausse de 12 % à 150 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 11,45 et 12,30 dollars, contre une fourchette précédente de 11,00 à 12,00 dollars
** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 22 milliards et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 21,9 milliards à 22,2 milliards de dollars
** Affiche un BPA ajusté de 1,94 dollar au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,40 dollar – données compilées par LSEG
** Enregistre un chiffre d'affaires net de 5,13 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 5,09 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 32 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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