Le titre Dick's Sporting Goods progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel

** L'action du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods DKS.N affiche une hausse de 12 % à 150 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 11,45 et 12,30 dollars, contre une fourchette précédente de 11,00 à 12,00 dollars

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 22 milliards et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 21,9 milliards à 22,2 milliards de dollars

** Affiche un BPA ajusté de 1,94 dollar au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,40 dollar – données compilées par LSEG

** Enregistre un chiffre d'affaires net de 5,13 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 5,09 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 32 % depuis le début de l'année