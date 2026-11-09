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Le titre de Zura Bio s'effondre après l'échec d'un médicament contre une maladie de la peau lors d'un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Le cours de l'action de la société de biotechnologie Zura Bio ZURA.O s'effondre de 68,2 % à 1,30 dollar avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental, le tibulizumab, n’a pas atteint l’objectif principal d’une étude menée auprès de 247 patients atteints d’hidradénite suppurée, une maladie chronique provoquant l’apparition de nodules douloureux sous la peau

** Le médicament n'a pas non plus atteint les principaux objectifs secondaires, notamment une réduction d'au moins 50 % et 75 % des lésions cutanées — ZURA

** Deux doses ont permis de réduire le nombre de lésions de 56 % et 58,1 %, contre 52,5 % pour le placebo après 16 semaines — ZURA

** Zura mettra fin au développement du médicament pour cette affection cutanée, mais poursuivra les études sur deux autres pathologies inflammatoires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 22 % depuis le début de l’année

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