Le titre de TJX Companies s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, désormais situées dans la fourchette haute de ses prévisions

** Le titre de l'enseigne de vente à prix réduits TJX Companies TJX.N progresse de 10,66 % à 143,69 dollars en début de séance

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis novembre 2020, si ces gains se confirment

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel dans la fourchette haute de son objectif de 3 % à 4 %

** Elle affiche un chiffre d'affaires net de 15,95 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations d' qui s'élevaient à 15,84 milliards de dollars

** La société table sur une croissance des ventes comparables de 2 % à 3 % au quatrième trimestre; les analystes s’attendaient en moyenne à 3,16 %, selon les données compilées par LSEG

** « Même si nous pensons que les températures inhabituellement douces aux États-Unis et au Canada ont freiné la demande des consommateurs dans certaines catégories, nous nous attendons à ce que la dynamique des ventes s'accélère tout au long de la période des fêtes » — Ernie Herrman, directeur général

** La société indique que les ventes comparables de Marmaxx ont progressé de 2 % au troisième trimestre, tandis que celles de HomeGoods ont enregistré une hausse de 5 %

** « Nous pensons que le point essentiel à retenir est que Marmaxx va dans la bonne direction », déclare un analyste de Jefferies, « nous sommes encouragés par cette amélioration, mais souhaitons tout de même voir une progression supplémentaire à partir de là »

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 15 % depuis le début de l’année