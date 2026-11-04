Le titre de Qnity Electronics s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fournisseur de solutions pour semi-conducteurs Qnity Electronics Q.N progresse de 5,1 % à 125 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 4,95-5,05 dollars, contre une fourchette précédente de 4,40-4,60 dollars

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 à 5,77-5,83 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 5,55-5,65 milliards de dollars

** Affiche pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires et un BPA ajusté de respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,46 dollar, dépassant tous deux les estimations consensuelles des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur général attribue ces résultats à « la richesse du portefeuille de la société, à une étroite adéquation avec les feuilles de route de nos clients et à un modèle “local pour local” qui porte ses fruits à grande échelle »

** Les 11 courtiers attribuent tous à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure; le cours cible médian est de 175 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 45,6 % depuis le début de l’année