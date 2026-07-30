Le titre de Norwegian Cruise recule après la publication de prévisions de bénéfices annuels décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 juillet - ** L'action de Norwegian Cruise Line Holdings
NCLH.N recule de 5,7 % à 19,57 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit que le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 s'élèvera à 1,50 dollar, contre une prévision antérieure comprise entre 1,45 et 1,79 dollar
** NCLH indique quela demande est sous pression, tandis que la société doit faire face à une hausse des coûts de carburant liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient
** Toutefois, le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 48 cents, a dépassé l’estimation moyenne des analystes de 39 cents – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, l'action NCLH affichait une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année
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