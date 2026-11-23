** L'action de Monro MNRO.O , enseigne spécialisée dans la réparation automobile et la vente de pneus, a reculé de 7,2% à 8,82 dollars avant l'ouverture de la Bourse lundi, après la suspension du versement des dividendes
** La société indique que son conseil d’administration a décidé de ne pas verser de dividende en espèces pour le troisième trimestre et de suspendre les dividendes à venir, invoquant les difficultés persistantes du contexte macroéconomique
** Le conseil d’administration continue d’évaluer un large éventail d’alternatives stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires, comme annoncé précédemment, selon le communiqué
** MNRO a versé pour la dernière fois un dividende trimestriel de 28 cents par action en septembre
** À la clôture de vendredi, le titre avait perdu environ 53% depuis le début de l’année et s’apprête à enregistrer une cinquième année consécutive de pertes; il avait clôturé l’année 2021 à 58,21 dollars
** Il y a un an, l’investisseur activiste Carl Icahn avait révélé détenir une participation dans MNRO par l’intermédiaire de sa société Icahn Enterprises IEP.O ; IEP est le principal investisseur de MNRO avec une participation d’environ 16,2% selon les données de LSEG
** Icahn, surnommé le “prédateur financier”, est connu pour acquérir des participations importantes dans des entreprises et faire pression pour obtenir des changements visant à faire grimper le cours de leurs actions(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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