Le titre de Monro, entreprise spécialisée dans la réparation automobile, s'effondre après la suspension du versement des dividendes

** L'action de Monro MNRO.O , enseigne spécialisée dans la réparation automobile et la vente de pneus, a reculé de 7,2% à 8,82 dollars avant l'ouverture de la Bourse lundi, après la suspension du versement des dividendes

** La société indique que son conseil d’administration a décidé de ne pas verser de dividende en espèces pour le troisième trimestre et de suspendre les dividendes à venir, invoquant les difficultés persistantes du contexte macroéconomique

** Le conseil d’administration continue d’évaluer un large éventail d’alternatives stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires, comme annoncé précédemment, selon le communiqué

** MNRO a versé pour la dernière fois un dividende trimestriel de 28 cents par action en septembre

** À la clôture de vendredi, le titre avait perdu environ 53% depuis le début de l’année et s’apprête à enregistrer une cinquième année consécutive de pertes; il avait clôturé l’année 2021 à 58,21 dollars

** Il y a un an, l’investisseur activiste Carl Icahn avait révélé détenir une participation dans MNRO par l’intermédiaire de sa société Icahn Enterprises IEP.O ; IEP est le principal investisseur de MNRO avec une participation d’environ 16,2% selon les données de LSEG

** Icahn, surnommé le “prédateur financier”, est connu pour acquérir des participations importantes dans des entreprises et faire pression pour obtenir des changements visant à faire grimper le cours de leurs actions