Le titre de la société de services publics Southern Company rebondit après une émission d'obligations convertibles de 1,75 milliard de dollars

** L'action du groupe de services publics Southern Company SO.N a progressé de 1,8% vendredi, à 94,09 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds destinée à refinancer sa dette
** La société SO, basée à Atlanta, en Géorgie, a annoncé jeudi en fin de journée le prix de son offre publique de 35 millions d'unités de capital à 50 dollars, pour un montant total de 1,75 milliard de dollars
** Ces parts convertibles obligatoires à 3 ans offrent un dividende annuel de 8,625%; le seuil d'appréciation (la conversion), fixé à 115,58 dollars, représente une prime de 25% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** Jeudi, l’action SO a clôturé en baisse de 1,5% à 92,47 dollars après que la société a lancé son offre visant à racheter partiellement des obligations convertibles à 4,50% arrivant à échéance le 15 juin 2027
** La société a l’intention d’utiliser le solde du produit net de l’offre pour rembourser tout ou partie de sa dette à court terme, ainsi que pour ses besoins généraux
** BofA et Barclays sont les co-chefs de file, aux côtés de 14 autres banques d'investissement
** L'action a progressé d'environ 8% depuis le début de l'année, surperformant la hausse d'environ 3% du secteur des services publics de l'indice S&P 500 .SPLRCU
** La recommandation moyenne des 24 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 96,50 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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