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Le titre de la société de services publics Southern Company rebondit après une émission d'obligations convertibles de 1,75 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 16:59

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** L'action du groupe de services publics Southern Company SO.N a progressé de 1,8% vendredi, à 94,09 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds destinée à refinancer sa dette

** La société SO, basée à Atlanta, en Géorgie, a annoncé jeudi en fin de journée le prix de son offre publique de 35 millions d'unités de capital à 50 dollars, pour un montant total de 1,75 milliard de dollars

** Ces parts convertibles obligatoires à 3 ans offrent un dividende annuel de 8,625%; le seuil d'appréciation (la conversion), fixé à 115,58 dollars, représente une prime de 25% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Jeudi, l’action SO a clôturé en baisse de 1,5% à 92,47 dollars après que la société a lancé son offre visant à racheter partiellement des obligations convertibles à 4,50% arrivant à échéance le 15 juin 2027

** La société a l’intention d’utiliser le solde du produit net de l’offre pour rembourser tout ou partie de sa dette à court terme, ainsi que pour ses besoins généraux

** BofA et Barclays sont les co-chefs de file, aux côtés de 14 autres banques d'investissement

** L'action a progressé d'environ 8% depuis le début de l'année, surperformant la hausse d'environ 3% du secteur des services publics de l'indice S&P 500 .SPLRCU

** La recommandation moyenne des 24 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 96,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 16:59:10.

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