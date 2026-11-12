Le titre de la société d'électricité Southern Company recule légèrement après l'annonce d'une émission de titres obligatoirement convertibles de 1,75 milliard de dollars

** L'action de la société de services publics Southern Company SO.N reculait de 0,3 % à 93,52 dollars en début de séance jeudi, alors que la société cherche à lever des fonds
** La société SO, basée à Atlanta, en Géorgie, annonce l'émission de 35 millions d'unités de capital à 50 dollars chacune, pour un montant total de 1,75 milliard de dollars, dans le cadre d'une offre publique
** SO a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’émission de titres obligatoirement convertibles à 3 ans pour racheter partiellement des obligations convertibles à 4,50 % arrivant à échéance le 15 juin 2027
** Le solde sera affecté au remboursement de la dette à court terme et aux besoins généraux de la société
** BofA et Barclays sont les co-chefs de file de l'opération
** SO affiche une capitalisation boursière d’environ 109 milliards de dollars
** L'action a progressé d'environ 7 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 3 % pour le secteur des services publics de l'indice S&P 500 .SPLRCU
** La recommandation moyenne des 24 analystes est "conserver"; le cours cible médian de 96,50 dollars est en baisse par rapport aux 100 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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