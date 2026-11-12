Le titre de la société d'électricité Southern Company recule légèrement après l'annonce d'une émission de titres obligatoirement convertibles de 1,75 milliard de dollars

** L'action de la société de services publics Southern Company SO.N reculait de 0,3 % à 93,52 dollars en début de séance jeudi, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société SO, basée à Atlanta, en Géorgie, annonce l'émission de 35 millions d'unités de capital à 50 dollars chacune, pour un montant total de 1,75 milliard de dollars, dans le cadre d'une offre publique

** SO a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’émission de titres obligatoirement convertibles à 3 ans pour racheter partiellement des obligations convertibles à 4,50 % arrivant à échéance le 15 juin 2027

** Le solde sera affecté au remboursement de la dette à court terme et aux besoins généraux de la société

** BofA et Barclays sont les co-chefs de file de l'opération

** SO affiche une capitalisation boursière d’environ 109 milliards de dollars

** L'action a progressé d'environ 7 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 3 % pour le secteur des services publics de l'indice S&P 500 .SPLRCU

** La recommandation moyenne des 24 analystes est "conserver"; le cours cible médian de 96,50 dollars est en baisse par rapport aux 100 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG