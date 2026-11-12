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Le titre d'Intuitive Machines s'envole alors que ses prévisions annuelles dépassent les estimations et que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:16

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** Le titre d'Intuitive Machines LUNR.O a progressé de 11 % à 13,53 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** L'entreprise spatiale prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 920 et 950 millions de dollars, avec une valeur médiane de 935 millions de dollars, supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 925,2 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 269,3 millions de dollars, dépasse les prévisions de 245,9 millions de dollars

** La perte nette par action au troisième trimestre s'élève à 0,02 dollar, contre 0,06 dollar un an plus tôt

** Carnet de commandes record de 1,9 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre, contre 213 millions de dollars à la fin de 2025

** La société a été désignée comme fournisseur dans le cadre du contrat CLPS 2 de la Nasa, d'une valeur de 10 milliards de dollars, portant sur la livraison de matériel lunaire

** LUNR indique que le premier lancement du satellite lunaire Altus-1 est prévu pour mars/avril

** À la clôture d’hier, l’action a reculé d’environ 25 % depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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