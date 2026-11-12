Le titre d'Intuitive Machines s'envole alors que ses prévisions annuelles dépassent les estimations et que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est supérieur aux prévisions

** Le titre d'Intuitive Machines LUNR.O a progressé de 11 % à 13,53 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** L'entreprise spatiale prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 920 et 950 millions de dollars, avec une valeur médiane de 935 millions de dollars, supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 925,2 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 269,3 millions de dollars, dépasse les prévisions de 245,9 millions de dollars

** La perte nette par action au troisième trimestre s'élève à 0,02 dollar, contre 0,06 dollar un an plus tôt

** Carnet de commandes record de 1,9 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre, contre 213 millions de dollars à la fin de 2025

** La société a été désignée comme fournisseur dans le cadre du contrat CLPS 2 de la Nasa, d'une valeur de 10 milliards de dollars, portant sur la livraison de matériel lunaire

** LUNR indique que le premier lancement du satellite lunaire Altus-1 est prévu pour mars/avril

** À la clôture d’hier, l’action a reculé d’environ 25 % depuis le début de l’année