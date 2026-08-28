Le titre Cytokinetics en hausse après les résultats prometteurs d'un médicament contre les maladies cardiaques dans le cadre d'un essai clinique de phase avancée

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28 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Cytokinetics

CYTK.O progresse de 1,7% à 79,27 dollars en pré-ouverture ** CYTK indique que des données détaillées issues d’essais cliniques de phase avancée ont montré que son médicament, l’aficamten, améliorait significativement les symptômes et la capacité d’effort chez les patients atteints d’une maladie cardiaque génétique pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé

** Ce médicament est déjà autorisé sous le nom de Myqorzo pour le traitement de l’oHCM — la forme obstructive de la cardiomyopathie hypertrophique, dans laquelle l’épaississement des muscles cardiaques bloque la circulation sanguine ** Myqorzo est en concurrence avec le Camzyos de Bristol Myers Squibb BMY.N sur le segment de l’oHCM

** La société cherche à étendre son utilisation à la forme non obstructive (nHCM), qui provoque un épaississement du muscle cardiaque sans bloquer la circulation sanguine

** À la clôture d’hier, l’action CYTK affichait une hausse de 22,6% depuis le début de l’année