Le titre chinois Akeso atteint son plus bas niveau depuis 21 mois après le refus de la FDA américaine d'autoriser un médicament contre le cancer du poumon

** L'action d'Akeso Inc 9926.HK recule de 31,8% à 56,1 HK$, son plus bas niveau depuis le 13 février 2025
** Le titre était en baisse de 24,2%, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 7 avril 2025, lors de sa quatrième séance consécutive de pertes
** Le titre enregistre la plus forte baisse en pourcentage de l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO , qui recule de 2,7%
** Dimanche, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a refusé d’approuver l’ivonescimab, un médicament contre le cancer du poumon de Summit Therapeutics SMMT.O , ce qui constitue un revers pour les efforts visant à élargir les options thérapeutiques des patients dont le cancer a progressé après des traitements antérieurs
** La FDA estime que le bénéfice en termes de survie ne justifie pas l’autorisation de l’ivonescimab
** Summit a acquis les droits sur l’ivonescimab aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon auprès de la société chinoise Akeso en 2022, dans le cadre d’une transaction évaluée à jusqu'à 5 milliards de dollars; Akeso a conservé les droits en Chine et sur d’autres marchés
** Depuis le début de l'année, l'action Akeso a perdu 44,8%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 6,9%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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