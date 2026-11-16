Le titre chinois Akeso atteint son plus bas niveau depuis 21 mois après le refus de la FDA américaine d'autoriser un médicament contre le cancer du poumon

** L'action d'Akeso Inc 9926.HK recule de 31,8% à 56,1 HK$, son plus bas niveau depuis le 13 février 2025

** Le titre était en baisse de 24,2%, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 7 avril 2025, lors de sa quatrième séance consécutive de pertes

** Le titre enregistre la plus forte baisse en pourcentage de l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO , qui recule de 2,7%

** Dimanche, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a refusé d’approuver l’ivonescimab, un médicament contre le cancer du poumon de Summit Therapeutics SMMT.O , ce qui constitue un revers pour les efforts visant à élargir les options thérapeutiques des patients dont le cancer a progressé après des traitements antérieurs

** La FDA estime que le bénéfice en termes de survie ne justifie pas l’autorisation de l’ivonescimab

** Summit a acquis les droits sur l’ivonescimab aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon auprès de la société chinoise Akeso en 2022, dans le cadre d’une transaction évaluée à jusqu'à 5 milliards de dollars; Akeso a conservé les droits en Chine et sur d’autres marchés

** Depuis le début de l'année, l'action Akeso a perdu 44,8%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 6,9%