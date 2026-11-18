** Le titre SCHW.N de la société américaine de courtage et de gestion de patrimoine Charles Schwab progresse de 0,8 % à 92,54 dollars en début d'après-midi
** Raymond James relève la recommandation sur SCHW, société basée au Texas, de « surperformer » à « achat fort » , tablant sur le fait que le maintien prolongé des taux d’intérêt à un niveau élevé favorisera l’expansion de sa marge d’intérêt nette
** L’équipe de direction actuelle de SCHW a pris des mesures pour atténuer une partie de son exposition aux fluctuations des taux d’intérêt grâce à des swaps de taux d’intérêt, indique Raymond James
** Les swaps de taux d’intérêt sont des contrats financiers dans lesquels deux parties échangent différents types de paiements d’intérêts afin de gérer le risque
** Raymond James estime que SCHW peut continuer à afficher une croissance de son bénéfice par action (BPA) de 20 % en 2027 et de 15 % en 2028
** Sur 25 courtiers, 19 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, cinq « conserver » et un « vendre »; le cours cible médian s’établit à 125,44 dollars, selon les données compilées par LSEG
** Le titre a reculé de 7,4 % depuis le début de l'année, en tenant compte de l'évolution de la séance(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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