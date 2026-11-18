Le titre Charles Schwab progresse après que Raymond James a relevé sa recommandation à « achat fort »

** Le titre SCHW.N de la société américaine de courtage et de gestion de patrimoine Charles Schwab progresse de 0,8 % à 92,54 dollars en début d'après-midi

** Raymond James relève la recommandation sur SCHW, société basée au Texas, de « surperformer » à « achat fort » , tablant sur le fait que le maintien prolongé des taux d’intérêt à un niveau élevé favorisera l’expansion de sa marge d’intérêt nette

** L’équipe de direction actuelle de SCHW a pris des mesures pour atténuer une partie de son exposition aux fluctuations des taux d’intérêt grâce à des swaps de taux d’intérêt, indique Raymond James

** Les swaps de taux d’intérêt sont des contrats financiers dans lesquels deux parties échangent différents types de paiements d’intérêts afin de gérer le risque

** Raymond James estime que SCHW peut continuer à afficher une croissance de son bénéfice par action (BPA) de 20 % en 2027 et de 15 % en 2028

** Sur 25 courtiers, 19 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, cinq « conserver » et un « vendre »; le cours cible médian s’établit à 125,44 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 7,4 % depuis le début de l'année, en tenant compte de l'évolution de la séance