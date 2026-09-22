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Le titre Celldex recule après deux cas probables d'anaphylaxie survenus lors d'essais cliniques
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 16:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action de Celldex Therapeutics CLDX.O a chuté de 12,8 % à 33,07 dollars, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis un peu plus d'un an

** La société de biotechnologie indique que son médicament expérimental, le barzolvolimab, a atteint le critère d’évaluation principal ainsi que tous les critères d’évaluation secondaires clés dans le cadre de deux études de phase avancée portant sur l’urticaire chronique spontanée

** L'urticaire chronique spontanée est une affection qui provoque l'apparition récurrente de démangeaisons, de papules et de gonflements

** Les analystes ont souligné que les inquiétudes liées à la sécurité et à l’efficacité, notamment concernant des cas probables d’anaphylaxie signalés lors des essais, pesaient sur le cours de l’action

** CLDX avait progressé de pas moins de 45 % pour atteindre 55 dollars lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse, à la suite de la publication des résultats des essais

** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation auprès de la FDA américaine en 2027

** Quatorze des quinze courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, un seul « conserver »; leur objectif de cours médian est de 56 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action CLDX affiche une hausse de plus de 21 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CELLDEX THERAPTC
33,2300 USD NASDAQ -12,30%
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