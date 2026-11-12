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Le titre Cardinal Infrastructure s'effondre après le retrait de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:26

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** L'action de la société de services de construction Cardinal Infrastructure CDNL.O recule de 41,3% à 8,80 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à un plus bas historique si cette baisse se confirme

** La société retire ses prévisions précédemment publiées concernant le chiffre d’affaires et la marge d’EBITDA ajustée pour l’exercice 2026

** Elle reporte également le projet d’acquisition de Hughes Brothers, un entrepreneur spécialisé dans les grands travaux de génie civil et l’aménagement de sites

** Affiche une marge brute de 5,4% au troisième trimestre, contre 15,9% il y a un an

** Ces résultats s’expliquent principalement par des révisions des estimations de projets, des pressions sur les prix dans le secteur résidentiel, une baisse des marges initiales sur les appels d’offres pour certains travaux commerciaux et industriels, ainsi que par la hausse des coûts de carburant et de transport

** Les cinq sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure; le cours cible médian s’établit à 44,50 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 38% depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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