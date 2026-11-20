** L'action du distributeur américain de mode The Buckle BKE.N progresse de 7,7% à 45,01 dollars en début de séance, alors que la société publie ses résultats du troisième trimestre
** La société est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis avril 2025
** La société affiche un bénéfice par action (BPA) de 94 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 88 cents par action, selon les données compilées par LSEG
** Ces bons résultats ont été favorisés par une réduction significative des charges d'exploitation par rapport au même trimestre de l'année dernière
** BKE annonce un chiffre d’affaires de 329,2 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 326,33 millions de dollars
** Les deux sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent une recommandation "neutre"; le cours cible médian s'établit à 45 dollars, selon les données compilées par LSEG
** L'action BKE se négocie à 10,24 fois le BPA attendu sur les 12 prochains mois, contre 10,38 fois pour son concurrent American Eagle Outfitters AEO.N sur la même période
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action BKE affiche une baisse de 11% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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