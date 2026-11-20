Le titre Buckle progresse après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

** L'action du distributeur américain de mode The Buckle BKE.N progresse de 7,7% à 45,01 dollars en début de séance, alors que la société publie ses résultats du troisième trimestre

** La société est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis avril 2025

** La société affiche un bénéfice par action (BPA) de 94 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 88 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Ces bons résultats ont été favorisés par une réduction significative des charges d'exploitation par rapport au même trimestre de l'année dernière

** BKE annonce un chiffre d’affaires de 329,2 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 326,33 millions de dollars

** Les deux sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent une recommandation "neutre"; le cours cible médian s'établit à 45 dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action BKE se négocie à 10,24 fois le BPA attendu sur les 12 prochains mois, contre 10,38 fois pour son concurrent American Eagle Outfitters AEO.N sur la même période

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action BKE affiche une baisse de 11% depuis le début de l'année