Le titre britannique Haleon recule alors qu'une saison grippale peu active et les difficultés rencontrées en Chine entraînent une révision à la baisse des perspectives

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Le groupe britannique de produits de santé grand public Haleon HLN.L a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires, les ramenant à un niveau inférieur aux prévisions du marché, en raison d'une faible demande de médicaments contre le rhume et d'un revers réglementaire en Chine, ce qui a fait chuter son cours de près de 14 %.

* Le fabricant des analgésiques Advil et du dentifrice Sensodyne table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires annuel d’environ 2,5 %, contre une prévision antérieure comprise entre 3 % et 5 %. Les analystes s’attendaient à 3,2 % selon un sondage réalisé par la société

* Le chiffre d’affaires organique pour le trimestre clos le 30 septembre a progressé de 2,6 %, manquant les estimations de 3,2 %. La baisse de la consommation de traitements contre la toux, le rhume et la grippe a pesé sur les commandes en Amérique du Nord, le principal marché de Haleon

* Les ventes de Haleon en Chine, un marché majeur, ont été pénalisées par un changement de classification des matières premières qui a affecté les importations de multivitamines Centrum en vente libre

* La société a également signalé un impact de 15 à 20 millions de livres sterling (20 à 27 millions de dollars) sur son chiffre d’affaires net du quatrième trimestre, lié à l’accélération de sa stratégie au Brésil en réponse au nouveau cadre fiscal du pays

* Ses actions ont enregistré les plus fortes baisses sur l'indice européen STOXX 600 .STOXX et l'indice britannique FTSE 100 .FTSE en début de séance

(1 $ = 0,7503 £)