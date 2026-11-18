Le titre australien Nuix bondit de 55 % après que Haveli a obtenu l'accès aux comptes de la société suite à une offre de 637 millions de dollars

L'action de la société australienne Nuix NXL.AX a bondi de plus de 55 % mercredi après que cette entreprise spécialisée dans les logiciels d'analyse d'enquête a ouvert ses comptes à la société de capital-investissement américaine Haveli Investments, à la suite d'une offre de rachat de 944,7 millions de dollars australiens (637,11 millions de dollars).

Le titre a atteint 2,48 dollars australiens, son plus haut niveau depuis novembre 2025, et était en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée si cette dynamique se maintenait.

Un fonds géré par Haveli a présenté une proposition indicative offrant 2,75 dollars australiens par action, soit une prime de 73 % par rapport au dernier cours de clôture de mardi.

La période d’exclusivité durera cinq semaines et permettra de déterminer si une proposition ferme pourra être soumise à l’examen des actionnaires.

Nuix a déclaré que son conseil d’administration avait l’intention de recommander à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l’opération si Haveli présentait une proposition ferme à un prix au moins égal à 2,75 dollars australiens par action.

Cette proposition fait suite à des approches précédemment rejetées qui portaient sur des prix inférieurs, a révélé Nuix le jour même, sans préciser les montants. La société a indiqué que la première offre avait été faite en juillet.

Cette opération intervient alors que l’intérêt pour les rachats d’entreprises australiennes de taille moyenne s’intensifie.

En début de semaine, MYX.AX Mayne Pharma a accepté une offre de 604 millions de dollars australiens émanant du laboratoire pharmaceutique hongrois GDRB.BU Gedeon Richter, tandis que la société de publicité extérieure oOh!media OML.AX a accepté d’être rachetée par l’investisseur en infrastructures I Squared Capital pour 1,04 milliard de dollars australiens en août.

Par ailleurs, IDP Education IEL.AX , copropriétaire de l’examen IELTS, a rejeté plusieurs propositions de rachat émanant de BX.N Blackstone, l’offre la plus élevée valorisant l’entreprise à 833,7 millions de dollars australiens.

“Selon moi, les acheteurs voient des opportunités là où les valorisations sur les marchés publics accordent plus d’importance à l’incertitude à court terme qu’au potentiel de bénéfices dont pourrait bénéficier un propriétaire investissant sur plusieurs années”, a déclaré Mark Elzayed, directeur des investissements chez Vestra Capital.

Bien qu’une offre concurrente soit possible, elle ne donnerait pas lieu à une guerre d’enchères, a ajouté Elzayed.

(1 dollar américain = 1,4828 dollar australien)