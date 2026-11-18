Le titre Ardent Health recule après le lancement de son placement secondaire

** L'action de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N recule de 14,9 % à 15,10 dollars en séance prolongée après l'annonce d'une offre secondaire

** ARDT lance une offre de 8 millions d’actions; une filiale d’Equity Group Investments (EGI) va vendre environ 7,1 millions d’actions, et une filiale de Ventas VTR.N va céder 863 281 actions

** Par ailleurs, ARDT a l’intention de racheter simultanément jusqu’à 1,5 million d’actions auprès des chefs de file dans le cadre de l’offre

** JP Morgan et Barclays, qui mènent l’opération, aux côtés de sept autres teneurs de livre

** Selon le prospectus, EGI-AM Investments détient actuellement 54,8 % du capital d’ARDT, tandis que Ventas en détient 6,6 %

** ARDT, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, compte environ 140,9 millions d'actions en circulation

** Le titre a clôturé en baisse de 1,9 % à 17,75 dollars mardi; l'action a bondi de 47,5 % en novembre et a pratiquement doublé depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 13 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 18 dollars est en hausse par rapport aux 13 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG