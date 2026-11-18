** L'action de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N recule de 14,9 % à 15,10 dollars en séance prolongée après l'annonce d'une offre secondaire
** ARDT lance une offre de 8 millions d’actions; une filiale d’Equity Group Investments (EGI) va vendre environ 7,1 millions d’actions, et une filiale de Ventas VTR.N va céder 863 281 actions
** Par ailleurs, ARDT a l’intention de racheter simultanément jusqu’à 1,5 million d’actions auprès des chefs de file dans le cadre de l’offre
** JP Morgan et Barclays, qui mènent l’opération, aux côtés de sept autres teneurs de livre
** Selon le prospectus, EGI-AM Investments détient actuellement 54,8 % du capital d’ARDT, tandis que Ventas en détient 6,6 %
** ARDT, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, compte environ 140,9 millions d'actions en circulation
** Le titre a clôturé en baisse de 1,9 % à 17,75 dollars mardi; l'action a bondi de 47,5 % en novembre et a pratiquement doublé depuis le début de l'année
** La recommandation moyenne de 13 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 18 dollars est en hausse par rapport aux 13 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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