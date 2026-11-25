Le titre Ams OSRAM s'envole après l'annonce de l'acquisition par Samsung Display d'une participation de 9 % dans le cadre d'un partenariat dans le domaine des microLED

L'action d'ams OSRAM AMS.S a bondi de 25 % mercredi, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis mai, après l'annonce selon laquelle Samsung Display allait investir 210 millions d'euros (230 millions de dollars) pour acquérir une participation de 9,1 % dans le fournisseur autrichien de semi-conducteurs dans le cadre d'un partenariat stratégique.

Samsung Display souscrira à environ 10 millions de nouvelles actions au prix de 21 € chacune, a précisé ams OSRAM, ce qui représente une prime d’environ 74 % par rapport au cours de clôture de mardi, à 12,09 €.

Les deux entreprises prévoient de développer conjointement la technologie d’affichage microLED de nouvelle génération, un partenariat que les analystes de Vontobel ont qualifié d’"évolution clairement positive" pour le bilan d’ams OSRAM.

(1 dollar = 0,9136 euro)