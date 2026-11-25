L'action d'ams OSRAM AMS.S a bondi de 25 % mercredi, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis mai, après l'annonce selon laquelle Samsung Display allait investir 210 millions d'euros (230 millions de dollars) pour acquérir une participation de 9,1 % dans le fournisseur autrichien de semi-conducteurs dans le cadre d'un partenariat stratégique.
Samsung Display souscrira à environ 10 millions de nouvelles actions au prix de 21 € chacune, a précisé ams OSRAM, ce qui représente une prime d’environ 74 % par rapport au cours de clôture de mardi, à 12,09 €.
Les deux entreprises prévoient de développer conjointement la technologie d’affichage microLED de nouvelle génération, un partenariat que les analystes de Vontobel ont qualifié d’"évolution clairement positive" pour le bilan d’ams OSRAM.
(1 dollar = 0,9136 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer