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Le titre Alphabet progresse après la publication d'un article sur le projet d'OpenAI d'acheter des puces Google
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 12:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont progressé de 1,3% à 321 dollars avant l'ouverture de la Bourse, faisant de la société mère de Google la valeur la plus performante parmi les titres du “Magnificent 7”

** OpenAI prévoit d'acheter les puces d'IA de Google, a rapporté mardi le site The Information , citant une source proche du dossier

** L'article n'a pas révélé les conditions financières de l'accord

** OpenAI a déclaré la semaine dernière qu’elle mettrait ses modèles d’IA à disposition via Google Cloud

** Les Tensor Processing Units de Google ont gagné en popularité en tant qu’alternative aux puces d’IA de Nvidia

NVDA.O , leaders du marché

** Alphabet publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée de mercredi

** À la clôture d’hier, l’action GOOGL affichait une hausse de plus de 2% depuis le début de l’année, restant en deçà de la progression de 8,3% enregistrée par l’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.P

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