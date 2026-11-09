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Le titre Akamai Technologies recule après l'annonce d'émissions d'obligations convertibles d'un montant de 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions de la société de cloud computing Akamai Technologies ( AKAM.O ) ont reculé de 7,3 % en pré-ouverture, à 77 dollars, après l'annonce d'une levée de fonds prévue

** AKAM annonce des placements privés d' obligations convertibles d’un montant de 1,1 milliard de dollars arrivant à échéance le 15 novembre 2028 et d’obligations convertibles d’un montant de 1,1 milliard de dollars arrivant à échéance le 15 novembre 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser à l’échéance une partie des 1,15 milliard de dollars d’obligations convertibles à 0,375 % en circulation et arrivant à échéance en 2027, pour payer les montants en espèces dus en cas de conversion anticipée des obligations convertibles de 2027, et pour financer les dépenses d’investissement de son activité de services d’infrastructure cloud

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour couvrir le coût des opérations de couverture des obligations convertibles

** AKAM, dont le siège social est situé à Cambridge, dans le Massachusetts, affiche une capitalisation boursière d’environ 12 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, l’action affichait une baisse d’environ 5 % depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 11 % de l’indice S&P 500 Tech ( .SPLRCT ) et une hausse de près de 6 % du Nasdaq ( .IXIC )

** La note moyenne, sur 25, est « acheter »; le cours cible médian de 120 dollars est en baisse par rapport aux 155,39 dollars enregistrés il y a un mois, selon les données de LSEG

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AKAMAI TECHNOLOG
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