** L'action de la société néo-zélandaise A2 Milk ATM.NZ recule de 8,2% à 8,14 NZ$, et s'apprête à enregistrer sa plus mauvaise séance depuis le 4 mai si la tendance se confirme
** Le titre atteint son plus bas niveau depuis le 15 octobre
** Citi a signalé des perspectives à court terme moins favorables, le producteur laitier s'attendant désormais à ce que son chiffre d'affaires du premier semestre 2027 soit légèrement inférieur à celui de l'année précédente
** Cela suggère que la reprise s'opère plus lentement que prévu initialement, a ajouté la société de courtage
** Citi a qualifié le point fait lors de l'assemblée générale annuelle de la société de “légère révision à la baisse des prévisions à court terme, mais pas de la thèse de reprise globale”
** Le titre affiche une baisse de 25,14% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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