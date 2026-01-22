 Aller au contenu principal
Le thriller de vampires "Sinners" établit un record avec 16 nominations aux Oscars
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:14

"Sinners", un thriller vampirique de l'époque de la ségrégation avec Michael B. Jordan, a pris d'assaut la course aux Oscars jeudi avec le plus grand nombre de nominations aux Oscars de l'année, avec un record de 16 nominations. Ce nombre élevé de nominations fait de "Sinners" le favori de la cérémonie des Oscars du 15 mars, où il sera confronté à des films tels que "Une bataille après l'autre", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" et d'autres, pour le prix très convoité du meilleur film. Le précédent record du nombre de nominations en une seule année était de 14, une marque atteinte par "All About Eve", "Titanic" et "La La Land".

"Bugonia", "F1", "The Secret Agent", "Sentimental Value" et "Train Dreams" ont également été nominés pour le trophée du meilleur film de cette année. Jordan a été nommé dans la catégorie "meilleur acteur " pour son double rôle dans "Sinners", dans lequel il incarne deux frères jumeaux qui ouvrent un juke-joint dans le Mississippi des années 1930. Les autres nominations pour le film de Warner Bros comprennent le meilleur réalisateur pour Ryan Coogler, un second rôle pour Delroy Lindo, un second rôle pour Wunmi Mosaku, ainsi que la meilleure photographie, la meilleure conception de costumes, le meilleur scénario original et les meilleurs effets visuels.

Les concurrents de Jordan sont Leonardo DiCaprio dans "Une bataille après l'autre", qui a obtenu 13 nominations, et Timothee Chalamet dans "Marty Supreme".

Pour la meilleure actrice, Jessie Buckley a été nommée pour "Hamnet" et Kate Hudson pour "Song Sung Blue".

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars seront choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La chaîne ABC de Walt Disney DIS.N retransmettra les prix, et le comédien Conan O'Brien en sera l'hôte pour la deuxième année consécutive.

Warner Bros Discovery WBD.O , le studio qui fait l'objet d'une guerre d'enchères entre Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O , est en tête de tous les studios avec 30 nominations.

Netflix n'a jamais remporté le prix du meilleur film, malgré des nominations pour des films tels que "Roma", "Emilia Perez" et "The Irishman". Il a une chance cette année avec "Frankenstein", qui a obtenu neuf nominations. Le service de streaming ne diffuse ses films dans les salles de cinéma que pour une durée limitée afin qu'ils puissent être pris en compte pour les récompenses.

