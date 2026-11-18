Le Texas a repris la délivrance des permis d'émission atmosphérique pour les centres de données, ont annoncé mercredi les autorités de régulation de l'État, après avoir suspendu cette pratique le mois dernier dans le cadre d'une initiative plus large visant à gérer ces centres de données et leurs répercussions sur le réseau électrique, les collectivités et l'environnement.

La Commission texane de la qualité environnementale (TCEQ) « a repris son processus habituel d’examen des autorisations et évaluera les demandes au regard de l’ensemble des lois et réglementations étatiques et fédérales applicables », a déclaré Laura Lopez, porte-parole de la TCEQ.

En août, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait suspendu le raccordement de nouveaux centres de données au réseau électrique de l’État et ordonné un audit des projets, ébranlant ainsi l’un des pôles de développement de centres de données connaissant la plus forte croissance au monde. M. Abbott avait ensuite temporairement bloqué la délivrance des permis d'émission atmosphérique pour tous les projets de centres de données.

La reprise de la délivrance des permis d’émission atmosphérique est intervenue après que l’opérateur du réseau texan a informé la TCEQ qu’il avait recueilli des informations relatives à l’« évaluation de l’impact sur les communautés » pour les projets de centres de données proposés, a précisé Mme Lopez.

M. Abbott, républicain, a perdu sa candidature à la réélection lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci face à sa rivale démocrate Gina Hinojosa, qui a promis d’imposer un moratoire sur les centres de données dès son entrée en fonction en janvier.

Selon les analystes, cette dernière décision en matière d’octroi de permis pourrait susciter davantage de résistance de la part des nouveaux législateurs et responsables politiques démocrates du Texas au cours de la nouvelle année.